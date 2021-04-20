Без грима и укладки: постройневшая Анна Нетребко в «рваных» джинсах отметилась на репетиции

Анна Нетребко является одной из самых знаменитых оперных певиц. Ей давно покорились мировые сцены. Она проживает в Австрии, но большую часть дней в году находится на гастролях. Поклонники удивляются ее умению успевать все. Она путешествует, выступает, посещает разные интересные места, а также воспитывает сына Тьяго. При этом артистка разбирается в моде и очень вкусно готовит, чем хвастаются ее родные.

Недавно Анна снова приехала в Москву. Она несколько недель была вне дома, то выступая в Большом театре, то посещая выставки и гуляя по столице. Певица успела даже повеселиться с Валерией и Иосифом Пригожиным, а также поужинать с Надеждой Бабкиной. Каждый раз артистка предстала на публике в стильных нарядах. Она с удовольствием продумывает каждую деталь образа. Однако накануне Нетребко отправилась на репетицию. На этот раз она предстала без грима и укладки.

На новых кадрах оперная дива была в футболке и широких рваных джинсах. Свой волосы она не стала выпрямлять и просто собрала в небрежный пучок. Очки с красной оправой певица надела, чтобы лучше видеть текст и ноты.

Анна призналась, что постоянно тусовалась и поздно ложилась спать в последнее время. Поклонники, в свою очередь, решили, что она похудела, а благодаря отсутствию макияжа, 49-летняя артистка выглядела моложе своих лет.

«Я смотрю на вас, Анечка, и удивляюсь , когда вы все успеваете, вы такая живая и неугомонная», «В повседневной одежде исполнение таких арий смотрится так забавно», «Очень гармонично сочетается», «Москва на вас прям хорошо влияет. Постройнели», «Без макияжа такая молодая», — прокомментировали пост подписчики.

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