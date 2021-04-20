«Очень круто!»: Кудрявцева в белоснежном костюме с длинным жакетом предстала на съемках фильма

Лера Кудрявцева не скрывает, что обожает свою работу. Она признавалась, что передачи, которы выходят в эфир каждую неделю, получают высокие рейтинги. При этом телеведущая старается все свободное время уделять семье: мужу Игорю Макарову и двухлетней дочке Марии. Однако порой она не боится пробовать силы в новых сферах. Еще в прошлом году блондинка начала сниматься в фильме с Алексеем Дмитриевым.

Во время съемок Лера оказалась на парковке, звезда должна была сесть за руль. И сделать это элегантно. Примечательно, что телеведущая была облачена в белоснежный костюм с удлиненным жакетом. Брюки клеш до пола, которые визуально удлиняют силуэт, не скрыли красные кеды. По всей видимости, такую обувь звезда выбрала для удобства.

«Снимаем кино. Сейчас убегала на каскадерской машине. Каскадерская машина — это совсем другая машина. Очень круто!» — поделилась Кудрявцева.

Съемки длились очень долго, но телеведущая привыкла к сложностями. Поклонники отметили, что Лера выглядела необычно и элегантно. К слову, ее образ в тренде. «Ширина брюк — это показатель модности в сезоне весна-лето – 2021», — призналась Эвелина Хромченко в «Модном приговоре».

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