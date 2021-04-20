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Милота дня: годовалый внук Михалкова с сестренкой прошлись по двору Михайловского замка

Забавным видео поделилась бабушка малыша, актриса Татьяна Михалкова.

Милота дня: годовалый внук Михалкова с сестренкой прошлись по двору Михайловского замка
Никита Михалков. Фото: Globallookpress.com

Жена режиссера Никиты Михалкова, Татьяна, в Instagram поделилась забавным видео. На кадрах ее самый маленький внук Александр, которому не так давно исполнился годик, прогуливается вместе с сестрой Наташей по территории Михайловского замка в Санкт-Петербурге. Причем ребенок все время норовит залезть в лужу.

«Александр-младший — сын Артема и Дарьи — делает первые шаги во дворе Михайловского замка с его сестрой Наташенькой. Сашу не волнует история, не волнует императорский дворец, призраки, а больше всего его занимают лужи».

Татьяна Михалкова

«Лужи — это святое. Пройти мимо просто невозможно», «Вы посмотрите, какой умный мальчик. Ему всего год, а он понимает, что там лужа, и настырно пытается в нее залезть», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Саша — это сын актера и режиссера Артема Михалкова. На свет малыш появился в 2020 году.

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