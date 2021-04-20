Оделись в одном стиле: Кристина Орбакайте запечатлелась с мужем в аэропорту

Кристина Орбакайте в последние годы живет на две страны. Певица вынуждена постоянно ездить в США. Там у нее есть недвижимость. Более того, дочка Клавдия учится в американской школе. Однако артистка возвращается на родину ради заработка, а также, чтобы навестить родных. Этой весной она дважды приезжала в Москву. Звезда отметила день рождения наследницы, устроив вечеринку. А несколько дней назад она повеселилась на празднике у Аллы Пугачевой, которая отпраздновала 72-летие.

Отыграв несколько спектаклей, Кристина вновь собралась в поездку. При этом сначала она показала, как у нее проходят будни. Певица запечатлелась в коридорах, похожих на бывшее здание завода. Она шла в поисках студии.

«Коридоры судьбы — главное найти правильный выход», — философски написала артистка.

А вот 20 апреля она уже была в столичном аэропорту Шереметьево. Орбакайте оделась в одном стиле с мужем Михаилом Земцовым. Они были в черных нарядах, которые дополняли косухи и защитные маски. Певица не забыла про кепку, чтобы ее не узнали прохожие.

Девушка предпочла оставить в тайне название места, куда направляется. Также она не показала дочку, хотя Клавдия обычно всегда путешествует с родителями. Поклонники отметили, что певица выглядит очень стильно. Многие посчитали, что Кристина решила отдохнуть и скоро вернется в Россию.

«Летим дальше. Пока!» — сказала она.

Напомним, что на празднике у Пугачевой Орбакайте повидалась с сыновьями Дени Байсаровым и Никитой Пресняковым. Парни давно стали взрослыми и живут самостоятельно.

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