Ким Кардашьян ошиблась с возрастом старшей сестры, поздравляя ее с днем рождения

Но Кортни отнеслась к казусу с иронией.

18 апреля свой день рождения отметила старшая сестра Ким Кардашьян Кортни. В 2021 году ей исполнилось 42 года. Светская львица активно транслировала в «сториз» свое празднование, показывала подарки и сюрпризы от близких. Одним из них стала открытка от младшей сестры Ким, которая, почему-то, ошиблась в возрасте своей родственницы, поздравив ее с 41-м днем рождения.

Похоже, что всемирно известная телезвезда, которая сейчас переживает развод, забыла, сколько лет ее сестре. Но Кортни не стала обижаться или смеяться над младшенькой. Женщина восприняла эту ошибку с юмором.

«Итак, Ким думает, что мне 41 год, — сказала именинница в «сториз». — Думаю, прошлый год действительно не имел значения».

Напомним, у Кортни подрастают трое детей после гражданского брака с бизнесменом. Она и сама активно занимается предпринимательством, в 2019 году запустила собственный сайт Poosh. Недавно в СМИ появилась информация, что старшая из сестер Кардашьян стала встречаться со своим старым приятелем — известным барабанщиком Трэвисом Баркером.

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