Юлия Михалкова в черном боди позировала в ванной комнате с телефоном в руках

Бывшая звезда «Уральских пельменей» рассказала об общей детали во всех своих образах.

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в сторис Instagram поделилась достаточно откровенной фотографией. На снимке она находится в ванной комнате с телефоном в руках. На артистке можно увидеть красивое черное боди.

«Доброе утро! Многие вчера угадали ту самую общую деталь во всех образах – боди. Сегодня иду по магазинам. Будете помогать выбирать?» Юлия Михалкова

Отметим, что Юлия Михалкова несколько лет назад неожиданно для многих покинула шоу «Уральские пельмени». Она отмечала, что хочет заняться своими проектами.

Между тем один из лидеров команды Сергей Исаев позже отмечал, что Михалкову никто из шоу не выгонял. Просто в один прекрасный день она захотела войти в состав акционеров, а ей не пошли навстречу. После этого звезда шоу просто хлопнула дверью.

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