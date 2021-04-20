С чем носить кроп-топы: видеосоветы стилиста
Видео
Звезда сериала «Красота небесная» Артем Карасев: «Бывают назойливые фанатки, внимание которых очень пугает»
Видео

Юлия Михалкова в черном боди позировала в ванной комнате с телефоном в руках

Бывшая звезда «Уральских пельменей» рассказала об общей детали во всех своих образах.

Юлия Михалкова в черном боди позировала в ванной комнате с телефоном в руках
Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova/

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в сторис Instagram поделилась достаточно откровенной фотографией. На снимке она находится в ванной комнате с телефоном в руках. На артистке можно увидеть красивое черное боди.

Юлия Михалкова
Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova/

«Доброе утро! Многие вчера угадали ту самую общую деталь во всех образах – боди. Сегодня иду по магазинам. Будете помогать выбирать?»

Юлия Михалкова

Отметим, что Юлия Михалкова несколько лет назад неожиданно для многих покинула шоу «Уральские пельмени». Она отмечала, что хочет заняться своими проектами.

Между тем один из лидеров команды Сергей Исаев позже отмечал, что Михалкову никто из шоу не выгонял. Просто в один прекрасный день она захотела войти в состав акционеров, а ей не пошли навстречу. После этого звезда шоу просто хлопнула дверью.

Смотрите также:

Тэги

Новости googleСергей Исаевшоу "Уральские пельмени"Юлия МихалковаЮлия Михалкова последние новости