«Каких только женщин я не играла»: обнаженная Любовь Толкалина ловко прикрылась гитарой

Актриса Любовь Толкалина в Instagram порадовала своих многочисленных подписчиков откровенной фотографией. На снимке она полностью обнажена. При этом звезда прикрыла свои прелести гитарой. Бывшая гражданская жена режиссера Егора Кончаловского на кадре улыбается и излучает заряд позитивной энергии.

«Всем вот такой субботы! Каких только женщин я не играла».

Любовь Толкалина

Отметим, что Любовь Толкалина закрыла комментарии под этой фотографией. Звезда не захотела, судя по всему, к наплыву гневных пользователей, которые порой осуждают ее за обнаженные кадры в Сети.

Напомним, что Любовь Толкалина долгие годы жила вместе с Егором Кончаловским, который, правда, замуж ее так и не взял. От него она родила дочь Марию Михалкову-Кончаловскую.

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