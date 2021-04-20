«Время перемен»: Александра Трусова неожиданно покрасила волосы в рыжий цвет

Бронзовый призер чемпионата мира в шведском Стокгольме Александра Трусова в Instagram опубликовала снимки, на которых она запечатлена с рыжими волосами. Звезда фигурного катания решилась на кардинальную смену имиджа в межсезонье.

«Время перемен» — подписала она фотографию.

Заметим, что в комментариях под снимком свои слова оставили многие звезды. «Очень круто тебе», — заявила двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева. «Класс!» — подписал снимок телеведущий и известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Напомним, что в прошлом году Александра Трусова решилась на смелый шаг. Она покинула группу своего тренера Этери Тутберидзе и перебралась в команду к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. В последнее время ходило много слухов, якобы Трусова может вернуться обратно к Тутберидзе. Позже стало ясно, что ни о каком переходе в обратном направлении речи не идет.

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