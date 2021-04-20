«Блистательная игра»: фотограф Пугачевой заснял Орбакайте на кровати в спектакле «Двое на качелях»

Как отметил Роман Родин, дочь Примадонны показала всю свою многогранность актрисы.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил красивый кадр, на котором можно увидеть старшую дочь Примадонны отечественной эстрады актрису Кристину Орбакайте. На снимке она расположилась на кровати во время постановки.

«Вчера смотрели «Двое на качелях». Блистательная игра Кристины Орбакайте лишний раз показала всю многогранность таланта актрисы».

Роман Родин

Напомним, что Кристина Орбакайте уже несколько лет играет в нашумевшем спектакле в театре «Современник». В свое время главную роль в постановке играла актриса Чулпан Хаматова. Однако затем она неожиданно взяла творческий отпуск.

Вскоре художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, которой сегодня, к сожалению, уже нет в живых, обратилась как раз к Кристине Орбакайте и предложила ей эту роль. Актриса ответила своим согласием.

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