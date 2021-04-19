«Вах, какая!»: Кристина Асмус в укороченном жакете засветила наливной бюст на камеру

Кристина Асмус уже почти год живет без Гарика Харламова. После развода ей достался дом, в котором девушка живет с дочкой Анастасией. Примечательно, что разрыв отношений она пережила достаточно легко. Актриса стала получать больше предложений о работе, а ее соцсети заполнились смелыми кадрами, которых раньше у нее в аккаунтах было меньше. Более того, теперь она все чаще экспериментирует с имиджем.

В апреле Кристина отметила день рождения. В сам праздник ей пришлось играть на сцене театра. Коллеги устроили для нее посиделки в гримерке. А потом артистка устроила вечеринку, повеселившись с друзьями. До сих пор девушка не перестает получать поздравления. Задув свечи на очередном торте, она не только полакомилась десертом, но и устроила танцы.

Асмус была в белых джинсах и укороченном жакете оверсайз цвета фуксии. Она стала танцевать под песню «33 коровы», задорно двигаясь в такт. При этом артистка засветила наливной бюст в черном кружевном лифе. Ее это не смущало, так как девушка продолжала задорно танцевать, заставляя грудь колыхаться.

Поклонники восхитились красотой звезды. Многие оценили ее пластичность и грацию. «После расставания с Гариком скромность пропала», «Вах, какая!», «Это слишком. Постоянно ложбинкой трясете», «Зачем такую песню слушать. Надо было „ВИА Гру“», «Жакет вам великоват», «Все наружу, ну как так», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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