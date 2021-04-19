Мальдивский стиль: Яна Рудковская в струящейся алой тунике из шифона предстала на корабле

Яна Рудковская любит путешествовать. Обычно несколько раз в год она вместе с семьей оказывается на самых дорогих курортах. Но из-за пандемии в 2020 году продюсер Димы Билана не смогла совершить поездку на Мальдивы. Она не скрывала своей досады, но красовалась в своих нарядах дома, соблюдая самоизоляцию. Однако уже зимой светская львица посещала театры и вечеринки, а на днях она отправилась в долгожданную поездку.

Теперь Яна нежится на солнце с Евгением Плющенко и сыном Сашей, которому восемь лет. Младшего наследника, Арсения, пара решила не брать в длительную поездку, так как ему нет и года. Теперь на белоснежном пляже блондинка дефилирует то в летних платьях, то в купальниках. В 46 лет она может похвастаться стройной фигурой. Рудковская признавалась, что не считает глубокое декольте красивым, поэтому от пикантных кадров воздерживается.

Но на новом фото жена Плющенко позировала в купальнике небесного цвета и алой тунике из шифона, которая струилась на ветру. Она стояла на носу корабля, демонстрируя стройные ноги на фоне прозрачной лазурной воды. К слову, легкие туники на Мальдивах также носили Агата Муцениеце, Ольга Бузова, Стеша Маликова и другие селебрити.

«Мой рай», — написала звезда.

За счет длинной туники Яна визуально удлинила силуэт и свои ноги. Поклонники давно восхищаются ее стилем. На этот раз блондинка снова получила множество комплиментов. «Цвет настроения — красный», «Вау, какой красивый вид», «Какое фантастическое сочетание цвета!», «Сказочно просто», «Вы просто неотразима. Шикарно», «Фото очень эффектное получилось», «Вы снова кажетесь выше, чем есть», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: