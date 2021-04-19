«Из полиции сразу в кадр»: Брежнева в трикотажном костюме увиделась с Сердючкой в Барселоне

Певица поделилась кадрами с путешествия в рамках съемок специального выпуска «Орел и решка». Она нарвалась на приключения уже в аэропорту.

Вера Брежнева обычно большую часть дней в году находится на гастролях. Певица привыкла путешествовать и совершать по несколько перелетов в день. Но из-за пандемии лишь недавно артистка возобновила поездки. Она побывала в родном Киеве и отдохнула с близкими в Дубае. Как оказалось, девушка успела посетить Испанию. Так как в этом году передача «Орел и решка» отмечает 10-летие, звезда снялась в специальном выпуске тревел-шоу.

В соцсети Вера поделилась не только кадрами из поездки, но и своими впечатлениями. По улицам Барселоны она гуляла в трикотажном сером костюме и панамке, которая стала одним из самых популярных головных уборов в этом сезоне. Уютный и комфортный повседневный образ позволил ей свободно двигаться. Брежнева осмотрела главные достопримечательности и увиделась с Веркой Сердючкой.

«Это было одно из самых запоминающихся путешествий в моей жизни. И даже при том, что я спала мало (зато как убитая), почти не ела и сильно устала — эмоции получила самые прекрасные! Началось путешествие с 3 часов в полиции аэропорта. А потом из полиции сразу в кадр! Еще и с кем! Тезка моя — уникальная и неповторимая Верка Сердючка — с ее обаятельной мамой!» — рассказала звезда.

К слову, Сердючка оделась в одной гамме с мамой и не забыла про знаменитый головной убор — блестящую шапку со звездой. Поклонники были приятно удивлены. Многие отметили, что давно не видели Веру в повседневном образе и почти без макияжа. Другие отметили, что путешествовать очень здорово. Добавим, что увидеть выпуск «Орел и решка» с двумя Верами можно на сайте канала «Пятница».

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