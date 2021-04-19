«В форме сердца»: Анна Хилькевич после критики блеснула упругими «персиками» в купальнике

Звезда сериала «Универ» не постеснялась обнажить свои формы в Дубае, на отдыхе с семьей.

Анна Хилькевич в свое время стала знаменита, когда снялась в сериале «Универ». После это карьера девушки пошла в гору. В ее копилке десятки картин, включая «Елки» и «Звоните ДиКаприо!». При этом актриса успела дважды стать мамой. После родов она быстро вернулась в форму. Она не скрывает, что переживает из-за внешности, поэтому занимается спортом и посещает косметолога. Молодая знаменитость не стесняется хвастаться своей красотой.

Этой весной Анна отдохнула в Дубае. Если после рождения второго ребенка ей не хватало свободного времени и порой актриса уезжала из дома с мужем, оставляя детей на нянь. Теперь она уже без особых сложностей может целыми днями играть с дочками. На отдыхе девушка большую часть времени загорает и купается. Хилькевич поделилась семейным фото, представ в черном купальнике с открытыми бедрами и спиной. Она продемонстрировала стройные ноги.

Рядом с ней были дочки и муж. Они шли вдоль побережья, держась за руки. В кадр случайно попала женщина.

«Сколько людей вы видите на фото?» — с иронией спросила звезда.

Поклонники оценили солнечный кадр. При этом недавно Анна подверглась критике, так как хейтеры разглядели ее целлюлит. На этот раз ее фигура вызвала у них восторг. Однако подпись к посту спровоцировала слухи о возможной беременности актрисы. «Смотрю только в одну точку», «4 и пятый в животике», «Персики. В форме сердца», «У вас будет еще один ребенок?!», «Какая фигурка», «Все прикрылись, а Аня, как всегда. Стыдоба какая», «Ох, классный кадр», — прокомментировали пост подписчики.

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