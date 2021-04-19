Звезда сериала «Красота небесная» Артем Карасев: «Бывают назойливые фанатки, внимание которых очень пугает»
Видео
РазГРОМный обзор: звезды, одевающиеся не по возрасту
Видео

«А почему ты не поешь?»: Пугачева в «болотных» брюках предстала на домашней вечеринке с Вайкуле и Долиной

Вместо Примадонны «живым звуком» поклонников побаловала джазовая исполнительница.

«А почему ты не поешь?»: Пугачева в «болотных» брюках предстала на домашней вечеринке с Вайкуле и Долиной
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Globallookpress.com

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в Instagram появились ее архивные летние кадры, автором которых выступил шоумен Максим Галкин. Примадонна предстала на домашней вечеринке в компании с Лаймой Вайкуле. При этом певица облачилась в тунику с открытыми плечами и брюки болотного оттенка.

«А почему ты не поешь?! Ты не можешь или не хочешь?!» — спросила у Пугачевой ее близкая подруга Лайма Вайкуле.

«Не хочу… но могу, конечно!» — призналась певица.

«Ну продемонстрируй мне», — попросила Лайма.

Далее Алла Борисовна якобы исполнила одну из своих любимых импровизаций, удивив Вайкуле.

«Это что вживую ты поешь или под фанеру?» — поддержала шуточную беседу подруга Примадонны.

А далее в кадре появилась Лариса Долина. Именно она, а вовсе не Алла Пугачева порадовала поклонников таким оригинальным вокалом. Позже уже Примадонна попросила Вайкуле блеснуть мастерством. В ответ латвийская певица исполнила этюд, но голос ее подозрительно басил. Как выяснилось, вместо Лаймы за кадром пел шоумен Максим Галкин.

«Торжество живого звука!» — добавила Вайкуле.

Смотрите также:

Тэги

Алла ПугачеваМаксим ГалкинНовости google