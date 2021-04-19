«Пашка бы такого не допустил»: Муцениеце без белья и в топе в облипку раззадорила видом упругой груди

После развода с Павлом Прилучным актриса из фильма «Тобол» стала еще смелее. Агата Муцениеце все чаще публикует в микроблоге горячие снимки в бикини, демонстрируя пышные прелести. В Storeis экс-возлюбленная «мажора» поделилась кадром, представ в простом трико после пробежки и топе на голое тело. Ткань так и льнула к соблазнительным полушариям груди актрисы, подчеркивая все прелести ее идеальной фигуры. Также Муцениеце засветила плоский животик и осиную талию.

«Сладкие вершинки заострились!», «Вау! Какие прелести», «Пашка бы такого не допустил», «Ого-го! Какая тут секси-дамочка», «Почему опять без лифчика?!», «Ну сколько можно всех соблазнять?!», «Горячая пельмешка», «Чтобы бывший не мог уснуть?!», «Вау! Как от такой можно было уйти?!», «Пикантно и сочно», «Сексапилити», — пишут подписчики на фанатской страничке Агаты.

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