«Рустем паша бы взревновал»: Пелин Карахан в бикини под «зебру» блеснула прелестями в саду

Пелин Карахан полюбилась российскому зрителю после турецкого сериала «Великолепный век». Актриса счастлива в браке с Бедри Гюнтаем. У пары подрастают двое сыновей: Али Демир и Джан Эюп. По словам Пелин, на первом свидании она не могла и предположить, что они так быстро сыграют свадьбу. Поклонник только рассмешил актрису, заявив, что она станет его женой. Однако Бедри слово свое сдержал, чему Пелин очень рада.

В своем микроблоге Карахан любит публиковать снимки в бикини. На одном из таких фото актриса позировала в саду в купальнике под «зебру». При этом пышные бедра она прикрыла тонкой атласной накидкой.

«В такую султаншу Малкочоглу бы влюбился», «А Рустем паша бы взревновал», «С такой фигуркой затмила бы и Мерьем Узерли», «Ножки такие стройные», «Непривычно как-то видеть в купальнике после всех этих кафтанов, платьев, тиар и платков», «Ого! Такую Михримах Бали-бей бы точно не упустил», «Шикарная», «Само совершенство», «Пленительная султанша», — пишут фолловеры.

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