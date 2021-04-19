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Кто был рядом с королевой: факты о старшей фрейлине Елизаветы II

На похоронах принца Филиппа королеву поддерживала Сьюзан Хасси

Кто был рядом с королевой: факты о старшей фрейлине Елизаветы II
Елизавета II. Фото: Global Look Press

На похоронах мужа, принца Филиппа, которые состоялись 17 апреля, Елизавета II появилась в присутствии своей фрейлины. Известно, что ее зовут Сьюзан Хасси, ей 81 год, 61 из которых она служит королеве. К слову, денег за это не получает. Us Weekly привел еще несколько фактов о первой фрейлине Елизаветы.

Елизавета II
На похоронах принца Филиппа Елизавета II появилась вместе с фрейлиной. Фото: Global Look Press

В Букингемском дворец Сьюзан Хасси появилась в 1960 году, когда у королевы и принца Филиппа родился принц Эндрю. Изначально ее пригласили для того, чтобы она отвечала на письма королевы. Со временем Сьюзан настолько себя зарекомендовала, что стала первой фрейлиной. Также она является одной из шести крестных матерей принца Уильяма.

Добавим, что 21 апреля Елизавете II исполнится 95 лет. Ранее она отказалась от празднеств и даже традиционного салюта. Следующий выход королевы в общество ожидается только 11 мая.

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