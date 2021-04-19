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В тишине и без салюта: как Елизавета II отметит свой день рождения

21 апреля королеве исполнится 95 лет.

В тишине и без салюта: как Елизавета II отметит свой день рождения
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Елизавета II отметит свой день рождения 21 апреля. Ей исполнится 95 лет. Этот юбилей будет первым за последние семь десятилетий, который она встретит без мужа, принца Филиппа. Он умер 9 апреля на сотом году жизни, не дожив до своего дня рождения буквально два месяца.

По традиции, которая идет еще с 18 века, в день рождения Елизаветы звучит салют из 21 оружия. Однако в прошлом году королева отказалась от этой затеи, так как в Великобритании от коронавируса умерли более 20 тысяч человек. Откажется она от нее и в этом году.

Не будет и официального празднования дня рождения, которое обычно проходит в июне, опять же по причине пандемии. Такое решение королева приняла еще до кончины герцога Эдинбургского. Об этом пишет ABC.

Пока неизвестно, останется ли принц Гарри еще на два дня в Лондоне, чтобы лично поздравить бабушку. Ранее сообщалось, что сразу после похорон деда он вернется в США к беременной Меган Маркл.

Добавим, что к работе королева приступила уже на четвертый день после смерти мужа. Следующий ее выход на публику ожидается 11 мая. Она примет участие в открытии парламента.

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