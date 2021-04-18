Просьба принца: Уильям заранее сообщил о том, что не хочет идти рядом с Гарри на похоронах деда

За несколько дней до похорон принца Филиппа, которые состоялись 17 апреля, стало известно, что родные братья, принцы Уильям и Гарри будут идти вслед за гробом деда не рядом друг с другом. Между ними появится двоюродный брат, сын принцессы Анны Питер Филлипс. Так и вышло. Именно в таком порядке они проследовали за катафалком до часовни Святого Георгия. Оказалось, что это была просьба герцога Кембриджского.

Как пишет Daily Mail, Уильям лично попросил королеву о том, чтобы на траурной церемонии между ними шел Питер Филлипс. Этим будущий король Великобритании дал понять, что до сих не простил младшего брата за все его действия. Кроме того, к Гарри холодно относятся и другие члены королевской семьи, включая принцессу Анну и принца Эдварда. С ним они не виделись до самой службы в часовне, хотя Гарри прилетел в Лондон еще 12 апреля.

больше по теме Дома ждет жена: сразу после похорон деда принц Гарри вернется в США Прощание с принцем Филиппом состоится 17 апреля.

Напомним, что черная кошка между братьями пробежала еще в тот момент, когда Гарри и Меган решили отказаться от исполнения королевских обязанностей. Масла в огонь добавило скандальное интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри, которое вышло как раз в тот период, когда принц Филипп был в больнице, где ему делали операцию на сердце. Ранее сообщалось, что сразу после похорон деда Гарри отправится в США, где его ждет беременная Меган Маркл и сын Арчи.

Смотрите также: