Мишель Пфайффер призналась, почему не снимается в фильмах мужа

Актриса в браке с Дэвидом Э.Келли более 30 лет.

Голливудская актриса Мишель Пфайффер замужем за американским сценаристом и продюсером Дэвидом Э.Келли более 30 лет. Он обладатель 11 статуэток «Эмми» и автор сценария популярных сериалов «Юристы Бостона», «Практика», «Отыграть назад». Но ни в одном из них Мишель не была задействована как актриса. В интервью The Boston Globe Пфайффер призналась, почему так происходит.

«Я не намерена рисковать своим браком. Мне хорошо знакомы пары, где была любовь и верность. Но после пары недель совместной работы на съемочной площадке от счастливого барка не оставалось и следа», — сказала Мишель.

Также актриса призналась, что не пересматривает отснятый киноматериал, потому что является жуткой перфекционисткой.

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