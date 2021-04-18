«А пресс-то какой!»: Сергей Лазарев похвастался спортивным торсом на песчаном пляже

На личной странице артиста Сергея Лазарева появился ролик исполнителя в откровенном наряде. Знаменитость подогрел внимание поклонниц яркими плавками и соблазнительной фигурой.

Лазарев разместил запись, на которой покачался на деревянных качелях. Примечательно, что Сергей нашел развлечение прямо на пляже Мальдивских островов. Знаменитость облачился в плавки малинового, зеленого, белого и желтого цветов. Артист дополнил образ очками-авиаторами.

«Жизнь — еще те качели… Берегите и цените то, что имеете… Всем хорошего дня», — подписал ролик Лазарев.

Поклонники Сергея поблагодарили певца за пожелание. Фанаты отметили, что фигура Лазарева уже подарила им заряд бодрости и хорошее настроение на день.

«Удачно я проснулась», «Вот это доброе утро!», «А пресс-то какой», «Меня можно рядом на качельку», «Ты мой кумир! Я слушаю каждый твой трек. Они такие душевные», «Краш! Просто сказка!», «Ой, как круто! Тоже так хочу», «Очень крутой и интересный у вас отдых!!! Красавчик!», «Как хочется покачаться на соседней качельке».

Отметим, не только Сергей насладился красотами Мальдив и очаровал поклонников. Роскошным бюстом в купальнике похвасталась певица Лена Темникова

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