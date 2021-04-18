Как Меган Маркл почтила память принца Филиппа

Похороны принца Филиппа прошли 17 апреля. На церемонии прощания были только самые близкие – 30 человек, включая четырех детей и внуков. Прилетел из США и принц Гарри, но без Меган Маркл. По официальной версии, беременной экс-актрисе лететь в Лондон запретил врач. Но Меган, тем не менее, почтила память деда своего мужа.

Как пишет Insider Маркл отправила в Виндзорский замок открытку, подписанную собственноручно и венок из цветов. В композицию был включен в том числе розмарин, лаванда, колокольчик. За церемонией герцогиня наблюдала по ТВ, где шла трансляция похорон в прямом эфире. Это подтвердил изданию ее официальный представитель.

Напомним, ранее стало известно, что в мае Меган уйдет в декрет, а уже в начале лета станет мамой во второй раз. В интервью Опре Уинфри, которое вышло 7 марта, пара подтвердила, что они ждут появления на свет дочки.

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