Конец близок: эксперт предсказал распад брака Меган и Гарри

Герцоги Сассекские уже год живут и в США и ждут рождения второго ребенка.

Больше года назад Меган Маркл и принц Гарри отказались исполнять королевские обязанности и уехали в США. В Монтесито пара приобрела особняк, заключила многомиллионный контракт с Netflix, чем обеспечила себе финансовое благополучие, а теперь ждет появления на свет второго ребенка. Известно, что девочку экс-актриса родит в начале лета. Именно ввиду своего положения Меган не поехала с Гарри на похороны принца Филиппа. Королевский эксперт, британский журналист Джереми Кларксон считает, что после рождения второго ребенка брак герцогов Сассекских даст трещину и вовсе распадется.

«История Гарри и Меган — это эпическая история любви, и я желаю им обоим всего наилучшего, но я искренне опасаюсь, что у нее не будет счастливого конца», — сказал Кларксон The Sun.

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Тележурналист предположил, что примерно через пять лет Меган будет позировать на фотографиях в гордом одиночестве.

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