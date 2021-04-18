«Секси-киса»: Алеся Кафельникова похвасталась красивой грудью в платье с глубоким декольте

На личной странице бывшей девушки музыканта Pharaoh — Алеси Кафельниковой — появились кадры ее нового аутфита. Примечательно, что лук знаменитости подобрал тот, кому приписывают роман с Анастасией Решетовой.

Дочь известного российского теннисиста Евгения Кафельникова надела черное платье длины мини с пышными воланами на подоле. Платье на бретелях соблазнительно продемонстрировало упругий бюст Алеси. А подклад из белоснежной ткани проакцентировал сияние загорелой кожи модели.

Длинные, стройные ножки девушки бизнесмена Григория Петришина зрительно стали бесконечными за счет черных мюли на высокой платформе. Золотые акценты на обуви, а также на платье перекликались с украшениями Кафельниковой. Девушка надела массивную цепь и круглые серьги из золота.

Поклонники знаменитости оставили в комментариях под фото множество комплиментов:

«Так горячо», «Взрослеем», «Моя королева, восхитительна», «Секси-киса», «Ты мечта! Стройна, красива», «Нереальная красота!».

Сама Кафельникова назвала свой наряд платьем «Братц», намекая на наряды из мультфильма про кукол. К слову, такой аутфит для Алеси составил стилист Алеко Надирян. Друг экс-возлюбленной Тимати — Анастасии Решетовой — ранее отмечал, что любит работать с Кафельниковой.

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