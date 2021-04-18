«Куколка»: Дарья Клюкина в черном бикини и джинсовых коротких шортах продемонстрировала результаты своих тренировок

Бывшая девушка исполнителя Егора Крида — Дарья Клюкина — разместила на своей странице фотографию в обнаженным животиком и сочными формами в черном купальнике с геометрическим принтом.

Модель запечатлелась в шортах из дымчатого денима с золотым поясом-цепочкой. Примечательно, что наверх Дарья не стала надевать ничего, кроме бюстгальтера с серебристыми узорами-ромбами. Также Клюкина дополнила образ очками с квадратными узкими стеклами.

Знаменитость призналась, что буквально выталкивает себя из дома, чтобы поехать в зал. Дарья не особо ладит со спортом. При этом победительница шестого сезона шоу «Холостяк» хочет стройное и подтянутое тело.

«Ну вот такой я человек, ну не бегу я на тренировку как на праздник. Каждое занятие – это переговоры с самой собой, иногда буквально заставляю себя поехать, но потом вижу результат, и это самая лучшая мотивация», — заявила Клюкина.

Поклонники Дарьи похвалили модель за усердие и оценили ее фигурку:

«Куколка», «Королева красоты, фигура обалденная», «Фотка супер! Стройняшка, как всегда, милая и нежная, женственная и магически притягательная красавица», «Красотка», «Шикарная».

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