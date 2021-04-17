Три поколения вместе: Навка в пудровом платье из атласа отметилась с мамой и дочкой на празднике

Фигуристка пришла на вечеринку своей племянницы, которой исполнилось три года. Там она провела вечер с родными.

Татьяна Навка не скрывает, что много работает. Она организует ледовые представления, а также тренирует будущих чемпионов в своей школе фигурного катания. Спортсменка также занимается с дочкой Надеждой. Шестилетняя девочка пошла по стопам мамы. Более того, она изучает несколько языков, занимается балетом и музыкой. Не так давно фигуристка устроила себе отдых, побывав в Крыму. А вот свой день рождения она отпраздновала в Москве.

Весна у многих семей проходит с чередой праздников. Так 16 апреля племяннице Навки Даше исполнилось три года. На следующий день мама малышки Наталья устроила вечеринку по такому случаю. Фигуристка не могла пропустить семейный праздник. Вместе с дочками Надей и Сашей Жулиной от первого брака, она отправилась в гости к сестре.

Татьяна выбрала атласное платье пудрового цвета. Ее младшая дочка была в сверкающем платье с пайетками. А вот Саша предпочла простой повседневный лук. Они вместе повеселились на вечеринке.

На вечеринке детей развлекали аниматоры, а взрослые сидели за столами и наслаждались вечером. Фигуристка села рядом сестрой и своей мамой Раисой Анатольевной. Так на празднике оказались три поколения женщин из семьи олимпийской чемпионки. Наталья была в нежном розовом платье, а ее мама предпочла белый кружевной наряд.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Навке идет наряд в пастельном оттенке. Другие заметили, что все женщины в ее семье светловолосые и очень красивые.

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