Леди в черном: 49-летняя Кристина Орбакайте в брюках клеш с шифоновой юбкой вышла на сцену

49-летняя Кристина Орбакайте в последнее время вынуждена постоянно путешествовать. Она уже несколько раз ездила в США с семьей в этом году. Певица не могла пропустить день рождения мамы, поэтому в апреле снова приехала в Москву. Она 15 апреля повеселилась в замке у Аллы Пугачевой, куда пришла с мужем и своими сыновьями: Никитой и Дени. Артистка облачилась в алое платье с рюшами по такому случаю.

А вот 16 апреля Кристина выступила на сцене впервые за долгое время. Она приняла участие в концерте группы «Моральный кодекс», которой исполнилось 30 лет. Певица подготовилась к такому случаю. Она принарядилась в черный костюм с брюками клеш. Изюминкой образа стала шифоновая юбка, которая струилась шлейфом, а также ботильоны на шпильке, которые зрители сделали Орбакайте еще выше. Она дополнила лук элегантной прической и макияжем.

«Обворожительная», — отметил пиар-менеджер звезды Илья Гоголев.

Поклонники с восторгом встретили артистку. Многие отметили, что она постройнела и похорошела. Ее вокал и энергетика покорили зал. «Такая красотка», «Очень миленько», «Как приятно видеть Кристину», «Такая элегантная леди», «Просто прелесть», «Роскошный образ», «Напоминает Аллочку», «Такая высокая и стройная», «Крутая, мне прям нравится ее стиль», «Ура, снова на сцене, снова живой звук», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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