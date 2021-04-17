«В такой позе стройнее»: Каменских вслед за Брежневой запечатлелась в трусиках выше бедер

Жена Потапа отдохнула в Мексике, а Константина Меладзе — в Дубае. Девушки не постеснялись обнажить свои прелести.

Настя Каменских не перестает удивлять поклонников. Певица давно завоевала любовь публики. Если раньше она выступала с Потапом, то теперь строит сольную карьеру. Бывший партнер стал ее мужем и продюсером. Девушке только 33 года, поэтому она любит делится пикантными кадрами с отдыха. Недавно артистка впервые показала, как ее фигура преобразилась после похудения. Она отметила, что научилась принимать себя такой, какая она есть.

И это при том, что Настя избавилась от складок на животе и теперь выглядит, как модели plus-size. Она обладает округлой фигурой, которую демонстрирует на отдыхе. Этой весной девушка отдохнула в Мексике. Накануне она поделилась новым фото, на котором позировала в леопардовом бикини. Каменских задрала трусики выше бедер, зрительно удлинив ноги. Она показала наливные бедра и грациозный изгиб фигуры.

Примечательно, что этот прием использовала и Вера Брежнева. Она блеснула фигуру в белом купальнике, также задрав трусики до талии. Девушки поддержали тренд с бикини-стрелками. Певица, в отличие от коллеги, понежилась на солнце в Дубае.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни восхитились тем, как выглядят артистки, а другие посчитали их снимки слишком пикантными. «Настя, ты идеал любого мужчины!», Только пятую точку и могут показывать«, «В такой позе стройнее», «Что за мода? До ушей натянули?», «Я прям уткнула свой взгляд в идеальный торс», «Не понимаю я, как можно так трусы носить», «Просто красотка, Вера на днях тоже свой пресс запилила», — прокомментировали пост подписчики.

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