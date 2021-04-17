«Такая вкусная»: Лиза Галкина в брюках скинни в шотландскую клетку повеселилась с братом

В семье Аллы Пугачевой на днях произошло радостное событие. Примадонна отпраздновала свой день рождения. Певица не стала собирать всех друзей в ресторане. Она предпочла закатить банкет в своем замке с Максимом Галкиным. Артистка приготовила подарки внукам Никите Преснякову и Дени Байсарову, а вот дети именинницы Лиза и Гарри порадовали маму своим творчеством. Семилетний сын прочитал для нее стихи. Дочка не только сыграла на фортепиано, но и спела на французском языке.

Теперь Алла Борисовна любуется букетами цветов, которыми уставлен замок. А двойняшки, которые ходят в школу, свой выходной посвятили развлечениям. Галкин похвастался, что так проходит каждое утро в замке. Лиза, которая растет модницей, подстать маме, предстала в брюках скинни в шотландскую клетку и алой тунике. Девочка заплела волосы в косичку. Малышка стала танцевать и дурачиться с братом, который играл для нее на электрическом пианино.

«Так у нас каждое выходное утро, когда нет школы», — признался Максим.

Стоит отметить, что наряды в клетку есть у Пугачевой. Также Александр Васильев признавался, что этот принт не выходит из моды. Семилетняя малышка восхитила друзей родителей.

«Такая вкусная девочка! Такая гибкая», — восхитилась Светлана Лобода. «Артистка», — добавила Хибла Герзмава. «Весело у вас!!!» — заметила Марина Юдашкина. «Талантливые дети. Но разве могло бы быть иначе?», «Молодец. Очень артистична и естественна», «Девочку пора в театральную студию отправлять! Молодец, Лиза, очень органично смотрится!», «Модница такая», «Какая Лиза красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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