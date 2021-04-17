Тима Белорусских впервые признался, что у него есть пятилетняя дочь

Недавно в личном микроблоге музыканта Тимы Белорусских появился комментарий исполнителя по поводу его ареста за хранение наркотических средств. Примечательно, что там же знаменитость рассказал про свою дочь.

Напомним, артисту присудили два года домашнего ареста за хранение психотропных веществ. Ранее Белорусских отрицал информацию об изъятии у него наркотиков. Однако после приговора суда певец не стал обманывать своего слушателя и опубликовал честный пост на личной странице в Сети.

«У каждого беззаботного человека есть свои скелеты в шкафу. Начнем с того, что я папа. Не тот, о котором вам говорят ваши любимы реперы, а реальный батя, у которого есть прекрасная дочка, которой уже, к слову, пять лет», — заявил артист.

Белорусских подчеркнул, что был вынужден поддерживать образ 17-летнего парня с разбитым сердцем потому, что этого требовали его бывшие продюсеры и музыкальный лейбл. При этом Тимофей, как на самом деле зовут исполнителя из Минска, отметил, что некоторые фанаты все же знали о его отцовстве.

Артист также поделился в Stories личного аккаунта роликом повзрослевшей дочки Софии.

Напомним, Белорусских стал отцом в 16 лет. Матери его дочери — Яне — на момент рождения девочки было 17.

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