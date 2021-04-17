«Как же давно мы мечтали это сделать»: Малахов получил тортом в лицо от Зеленского и Корчевникова

На такой шаг телеведущие пошли в честь десятилетия программы «Прямой эфир».

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram опубликовала ролик, на котором можно увидеть ведущего программы «Прямой эфир» Андрея Малахова и его коллег по каналу «Россия 1» Михаила Зеленского и Бориса Корчевникова.

«Михаил Зеленский, Борис Корчевников, Андрей Малахов в «Прямом эфире». Мы начинаем новую жизнь и вспоминает все лучшее, что было за эти десять лет», — заявил в начале ролика Андрей Малахов.

«Как же давно мы мечтали это сделать», — в какой-то момент произнес Михаил Зеленский, после чего они вместе с Корчевниковым размазали торт по лицу Малахова.

«Берегите себя и своих близких», — заключил Борис Корчевников.

«Не переключайтесь», — только и смог вымолвить «именинник» Андрей Малахов.

Под записью Анастасия Волочкова проанонсировала программу. «Юбилейный эфир программы «Прямой эфир» с тремя ее ведущими уже в понедельник 19 апреля в 17:15. Очень добрый и позитивный эфир. Я тоже немного участвую», — заявила она.

Напомним, что программа «Прямой эфир» пользуется большой любовью зрителей. Она начала выходить в 2011 году.

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