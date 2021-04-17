«Пластические импровизации Лизы»: Галкин показал танцы дочери под игру на пианино сына Гарри

Как отметил шоумен, так у них проходит каждое выходное утро, когда не надо идти в школу.

Юморист Максим Галкин в Instagram показал, как проводят его дети время в замке в деревне Грязь в субботнее утро, когда не надо идти в школу. На кадрах записи можно увидеть, что дочь телеведущего Лиза танцует в одной из комнат, а сын Гарри в этот момент умело подыгрывает сестренке на электрическом пианино.

«Пластические импровизации Лизы. Гарри играет на электрическом пианино, а Лиза танцует. Так у нас каждое выходное утро, когда нет школы». Максим Галкин

«Они просто лучшие. Талантливые дети, но разве могло быть иначе?» «Лиза – молодец. Очень артистична и естественна. Без смущения и выпендривания», «Прелесть какая. На ваших детей невозможно смотреть без улыбки», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Лиза и Гарри Галкины посещают Первую московскую гимназию. Родители, певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин, окружили своих наследников заботой и вниманием. Дети звезд растут очень разносторонними личностями. Они посещают творческие кружки и спортивные секции, а также учат иностранные языки.

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