«Секси-модель»: Виктория Дайнеко блеснула роскошной грудью в черном платье с пленительным декольте

В одной из последних публикаций личной страницы исполнительницы Виктории Дайнеко появился кадр с эффектным бюстом артистки.

Виктория провела вечер в одном из столичных ресторанов с друзьями. Девушка попивала коктейль шоколадного цвета. Именно в этот момент певица и засветила наливную грудь. Дайнеко не постеснялась надеть наряд с глубоким декольте. А вот бюстгальтером Виктория решила пренебречь.

«Ну а что. Я тоже грущу, когда вы не лайкаете мои фотки», — написала смелое сообщение артистка под фото в сексуальном образе.

Поклонники не оставили без внимания красотку. Более того, некоторые фанаты были так поражены внушительными формами Виктории, что заподозрили певицу в увеличении груди у хирурга.

Однако Дайнеко уверила подписчиков, что к пластическим операциям не прибегала:

«Ни в коем случае. Только вес набрала».

К слову, изменения во внешности, явно пошли Виктории на пользу. Поклонники осыпали знаменитость многочисленными комплиментами.

«Богиня», «Викусь — ты секси-модель!», «Шикарно выглядишь», «Виктория расцвела! Определенно, встретила достойного спутника своей жизни», «Грудь классная!», «Не лайкнуть просто невозможно!», — написали в комментариях фанаты Дайнеко.

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