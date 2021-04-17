Грудь обмотана клейкой лентой: Самбурская показала, как снимаются интимные сцены в душе

Как отметила актриса, в такие моменты ей хочется, чтобы побыстрее все закончилось.

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская в сторис Instagram показала, как на самом деле снимаются интимные сцены в душе во время съемок художественных фильмов.

На кадре можно увидеть, что ее грудь обмотана клейкой лентой. Во время съемки постельных сцен скотч помогает актрисам маскировать интимные места. Под правильным углом съемки зрители даже не догадываются, что на самом деле героиня в кадре не обнажена.

Как отметила звезда, ни о какой химии между актерами во время таких съемок быть просто не может, потому что на тебя смотрит съемочная группа в 40 человек. «Хочется, чтобы быстрее все закончилось», — заявила она.

Далее она опубликовала еще одну фотографию. На снимке она в душе. «Так и снимаемся. Мое участие в интимной сцене в душе, пожалуйста», — заметила Самбурская.

Напомним, что Настасья Самбурская – один из самых популярных блогеров России. Она прославилась по работе в сериале «Универ». Актриса, которой 34 года, не замужем.

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