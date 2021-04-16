«Молитесь за королеву»: глава англиканской церкви выступил с обращением

Муж Елизаветы II принц Филипп умер 9 апреля на сотом году жизни. Его похороны состоятся 17 апреля. К церемонии прощания будут допущены всего 30 человек, а для остальных организуют прямую трансляцию. Известно, что гроб с телом герцога Эдинбургского понесут в часовню Святого Георгия с 14:40 по времени Лондона. Принц Чарльз и его сыновья — Уильям и Гарри последуют рядом, а королева будет ждать траурную процессию уже в часовне. Духовный лидер англиканской церкви Джастин Уэлби призвал британскую общественность помолиться за Елизавету II.

«Она будет вести себя с достоинством и необычайной храбростью, но в то же время она прощается с тем, за кем была замужем 73 года. Молитесь за королеву», — цитирует Уэлби Yahoo!.

Добавим, что вся королевская семья будет держать траур еще две недели после похорон принца Филиппа. Он придется на юбилей Елизаветы II. 21 апреля ей исполнится 95 лет.

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