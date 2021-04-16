«Когда-то все было, но сейчас уже прошло»: Соседов не стал поздравлять Пугачеву с днем рождения

По мнению музыкального критика, 72-летняя певица уже давно не дает поводов писать о себе.

Журналисты обратились к известному музыкальному критику Сергею Соседову с предложением поздравить Аллу Пугачеву с днем рождения. Однако в ответ 52-летний мужчина заявил, что у него нет слов для поздравления известной артистки, да и ее личный праздник в его глазах не представляет из себя значимого события.

«Никаких поздравлений. Для меня это никакое не событие. Для узкого круга почитателей, возможно, да, но не для меня», — цитирует критика ФАН.

По мнению Соседова, слава и величие Пугачевой остались в другой эпохе, а сейчас она просто популярный персонаж светской хроники.

«Когда-то все было, но сейчас уже прошло. Ей было много воздано в свое время. Сейчас уже нет ничего. Пусть она приглашает свой узкий круг людей, как все мы зовем на свои дни рождения друзей и близких. Пусть отмечают, желают и так далее. Это раздувают СМИ, — комментирует критик. — День рождения Пугачевой — это вообще сумасшедший повод для писанины, хотя Пугачева давно не дает ни малейшего повода писать о себе, ну ни малейшего!»

Осуждая интерес прессы к личному празднику Примадонны, Соседов привел в пример журналиста, который недавно позвонил ему за комментарием по поводу певицы Zivert — но не ее вокала или манеры исполнения. Репортеров больше интересовала личная жизнь поп-дивы. В подобных темах Сергей не видит поводов для обсуждения.

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