Вместе, но не рядом: как принцы Гарри и Уильям проводят деда в последний путь

Отношения принцев Гарри и Уильяма дали трещину после того, как герцог Сассекский отказался от исполнения королевских обязанностей. Ситуация усугубилась совсем недавно. Будущему королю Великобритании не понравилось, что его младший брат вместе с женой Меган Маркл дали интервью Опре Уинфри. Но спустя всего месяц братья наконец-то увиделись. На днях младший сын принца Чарльза прилетел в Лондон на похороны деда.

Us Weekly пишет, что Гарри и Уильям наконец-то поговорили и даже поняли друг друга, но тем не менее, на церемонии прощания с принцем Филиппом они будут стоять не рядом. Между ними будет находиться двоюродный брат Марк Филлипс.

больше по теме Дома ждет жена: сразу после похорон деда принц Гарри вернется в США Прощание с принцем Филиппом состоится 17 апреля.

Напомним, что похороны принца Филиппа пройдут 17 апреля. К церемонии прощания будут допущены только близкие родственники, всего 30 человек. Для остальных организуют прямую трансляцию.

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