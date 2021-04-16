Вячеслав Зайцев через журналистов поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения

Известный модельер Вячеслав Зайцев после слухов о своем состоянии вышел на связь с журналистами и передал через них поздравление с днем рождения для Аллы Пугачевой, которой 15 апреля исполнилось 72 года.

«Я поздравляю Аллу с днем рождения и желаю ей здоровья, всегда благ душевных, счастья и удачи в семье. Здоровья и радости ее детям», — цитирует знаменитого кутюрье ФАН.

Известно, что платье-балахон Примадонны, которое стало настоящей визитной карточкой певицы, придумал для нее именно Зайцев. Идея наряда пришла к нему в конце 70-х годов, когда Пугачева должна была участвовать в Международном фестивале песни в Польше. В то время артистка сильно комплексовала из-за своей фигуры, так как заметно поправилась. И модельер нашел простое, но гениальное решение по скрытию лишнего веса звезды.

Напомним, что последняя публичная встреча Примадонны и Зайцева — на праздновании его дня рождения — закончилась не очень хорошо. Якобы на вечеринку за деньги попало много фанатов Пугачевой, которые не давали певице и шагу ступить. В итоге она поспешила покинуть мероприятие в расстроенных чувствах.

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