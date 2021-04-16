«Главное, в гармонии и любви»: Анастасия Волочкова показала, чем ее балует любимый на завтрак

Балерина и танцовщица, как известно, не так давно закрутила новый роман.

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram похвасталась шикарным завтраком, которым ее побаловал любимый мужчина. Она опубликовала свежее фото, представ у себя в саду. По традиции, компанию бывшей приме Большого театра на веранде загородного особняка составил ее избранник. При этом сама балерина предусмотрительно закрыла комментарии к фото, чтобы избежать новый поток критики от хейтеров.

«Раки на завтрак с бульоном — это приятность! Главное, в гармонии и любви. Хорошего всем дня». Анастасия Волочкова

Напомним, что Анастасия Волочкова ранее встречалась с другим мужчиной, которого также не показывала публике. Причем тогда дело шло к свадьбе, но все расстроилось в последний момент.

Многие поклонники Анастасии Волочковой уверены, что она выдумывает истории про мужчин в своей жизни. Якобы танцовщица на самом деле одинока. Однако сама балерина в студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» призналась, что ее мало волнуют слухи. Анастасия уточнила, что не собирается показывать своих ухажеров широкой публике.

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