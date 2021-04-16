«Надеюсь, вы не будете целоваться»: Галкин в шутку приревновал Пугачеву к Скриптониту

Алла Борисовна была очень рада, когда молодой рэпер поздравил ее с днем рождения в студии.

В свой день рождения Алла Пугачева появилась в YouTube-шоу «Музыкалити», которое ведет ее муж Максим Галкин. Для Примадонны это уже второе появление в данной передаче, ранее она участвовала в ней на пару с одним из организаторов проекта, рэпером Бастой. Но в праздничном выпуске оказалось больше людей, чем ведущий и два гостя. Кроме певицы Zivert в качестве оппонентки Пугачевой, «на огонек» заскочил еще один артист.

Один из треков, который оценили певицы, оказалась песня рэпера Скриптонита «Чистый». Пугачева отметила, что этот исполнитель уже стал «ее любимым акыном», и призналась, что она в восторге от того, как он правильно выражает свои мысли. А под конец программы и сам расхваленный Примадонной Адиль Жалелов (настоящее имя Скриптонита) явился в студию с букетом роз.

Обрадованная появлению молодого артиста Алла Борисовна сама стала говорить пожелания рэперу. А вот Максим Галкин явно хотел оградить жену от излишнего внимания 30-летней звезды.

«Я надеюсь, вы не будете целоваться», — в шутку отметил он. «Нет. Рано!» — ответила Пугачева, которая явно было больше рада букету от рэпера, нежели от своего супруга, хотя второй был побольше.

В финале Галкин пошутил, что день рождения Примадонны прошло «со скрипом».

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