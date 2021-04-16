«Пусть все осуществится. Я рядом!»: Софья Эрнст нежно поздравила маму с днем рождения

Она поделилась снимком своей родительницы, который был сделан в 1997 году, когда ей было 29 лет.

Актриса Софья Эрнст в Instagram тепло и очень нежно поздравила свою маму с днем рождения. Она поделилась снимком родительницы, который был сделан в далеком 1997 году. Самой Софьи тогда было всего девять лет.

«Мам, ты лучшая! С Днем рождения! Пусть все осуществится. Я рядом! Люблю тебя». Софья Эрнст

«Роскошная женщина», «С днем рождения вашу мамочку. Очень она у вас красивая», «Вы ее точная копия. Здоровья вам и счастья», «Передавайте маме от нас поздравления. Помним ее такой», «Какая красивая. На этом снимке ей 29 лет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Софья Эрнст появилась на свет в 1988 году. Она жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста, с которым начала встречаться в 2013 году во время подготовки к Олимпиаде в Сочи. Она была одним из ассистентов Эрнста. Добавим, что у звездной пары уже трое совместных детей и они счастливы вместе.

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