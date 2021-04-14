Водянова в брюках палаццо цвета лесной зелени и свитере с подплечниками отметилась в Москве

Модель отправилась в особенное место, где смогла пообщаться не только со взрослыми. Для такого случая она выбрала уютный и элегантный образ.

Наталья Водянова с малых лет привыкла сама зарабатывать. Она помогала своей маме, которая содержала одна всю семью. По этой причине девушка с 17 лет стала моделью и в итоге добилась славы. Теперь топ-модель живет в Париже и состоит в браке с миллиардером Антуаном Арно. Она смогла покорить сердце французского бизнесмена, когда у нее уже было трое детей от первого брака. Нынешнему избраннику девушка подарила еще двоих сыновей: Максима и Романа.

В последнее время Наталья уже редко выходит на подиум. Она зарабатывает с помощью различных проектов и фотосессий. Также модель занимается фондом «Обнаженные сердца», помогая семьям, которые в этом нуждаются. А этой весной девушка приезжала в Москву. Как оказалось, она успела повидаться не только с друзьями, но и завести новых знакомых. Водянова посетила Центр ранней помощи в Москве.

Для встречи с маленькими детьми девушка выбрала уютный и элегантный образ. Она облачилась в брюки палаццо цвета лесной зелени и алый свитер с подплечниками. Модель отказалась от макияжа, а волосы убрала с лица с помощью ободка.

«Знакомьтесь — это Антон или еще можно называть — Кудряшкин. Он ходит в наш центр Ранней Помощи в Москве и мы с ним познакомились и очень весело поиграли», — поделилась звезда.

Поклонники в очередной раз восхитились тем, какая Наталья добрая. Многие отметили, что только своим видом дарит детям много тепла и любви. Добавим, что за несколько дней в Москве девушка успела сменить несколько нарядов. Она носила как пиджаки, так и юбки, подбирая лук для каждого случая отдельно. К слову, футболки с подплечниками стали популярны в прошлом году. Теперь в тренде жакеты и свитера с подплечниками. Также звезды все чаще носят брюки палаццо, которые визуально делают образ более женственным.

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