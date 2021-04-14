«Вы ничего не знаете о моей жизни»: Мадонна грубо ответила на комментарий о своей охране

Певица заявила, что ее не защищают люди с оружием.

13 апреля популярная американская певица Мадонна опубликовала пост в Instagram, посвященный росту насилия с применением огнестрельного оружия в США. 62-летняя звезда выступает за то, чтобы продажа оружия была ограничена, но не все ее подписчики с этим согласны.

Одна из пользовательниц социальной сети, например, написала в комментариях следующее.

«Готова поспорить, у вас есть люди с оружием, которые защищают вас и вашу семью. А маленьких людей можно оставить без оружия. Если вы уберете оружие, преступники всегда его найдут. И мы, ни в чем не повинные люди, станем жертвами. Вы живете за высокими стенами с охраной. Вы не живете в реальном мире. Преступники не боятся полиции, судей или тюрьмы. Но если мы вооружим общество, они будут бояться своих жертв».

Мадонна не оставила этот комментарий без внимания и ответила на него такой же длинной тирадой.

«Вокруг меня нет охраны или вооруженных телохранителей, — написала певица, грубо обратившись к подписчице. — Приходи ко мне и скажи мне в лицо, насколько ненастоящий мой мир. Попробуй. Вы ничего не знаете ни обо мне, ни о моей жизни».

Артистка добавила, что считает настоящими преступниками полицейских, которые должны защищать граждан, но все чаще доказывают, что правосудия не существует.

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Поясним, речь идет о случаях, когда американские стражи порядка стреляли в «цветных» людей при задержании или других инцидентах. Раз за разом подобные случаи провоцируют в Америке антирасистские митинги и демонстрации, к которым подключаются и звезды.

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