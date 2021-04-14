«Обещаю больше радовать»: Нино Нинидзе в купальнике поплескалась в бассейне, засветив грудь

Актриса Нино Нинидзе в Instagram разместила красивый кадр, на котором она находится в бассейне в купальнике. При этом поражает размер ее груди. У актрисы просто великолепные формы. На снимке звезда плещется в бассейне и наслаждается солнышком на курорте.

«Доброе. Ну что за чудо-то такое?! Ну как это я из виду упустила?! Мои дорогие, внимательные, отзывчивые… Вас перевалило аж за сто тысяч. Для меня это даже слишком. Я и людей столько не знаю, а вас все больше и больше! Обещаю больше радовать, вдохновлять и просто быть. Спасибо». Нино Нинидзе

«Любимая Нино, позитивная энергия так и просачивается через экран. Вдохновляйте нас. Будьте счастливы», «Красоточка. Всех благ и удовольствий», «Вы прекрасная. Продолжайте нас радовать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Нино Нинидзе — дочь известной актрисы из Грузии Ии Нинидзе. Она на протяжении нескольких лет была в браке с актером Кириллом Плетневым, от которого родила сына Сандрика.

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