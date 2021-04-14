«Пуговки в напряжении»: Тина Канделаки в купальнике с глубоким декольте блеснула пышной грудью

Тина Канделаки многим знакома, так как вела передачу «Самый умный». Более того, девушка прославилась тем, что умеет невероятно быстро читать текст. Дикции журналистки можно позавидовать, как и внешности. В свои 45 лет она может похвастаться моложавым видом и подтянутой фигурой. При этом телеведущая — мама двоих детей. Она не скрывает, что следит за питанием и занимается спортом. При этом брюнетка не часто оголяется на публике.

Не так давно Тина смогла провести время на море. Не обошлось без пляжных фотосессии. Теперь телеведущая поделилась красочным кадром. Она позировала в кадре в слитном купальнике цвета хаки. Наряд с глубоким декольте на пуговицах позволил ей засветит подтянутый и округлый бюст. Кандалаки повязала красный платок на голову и надела солнцезащитные очки, создав летний лук. Она позировала на пляже у пальм.

Поклонники были впечатлены тем, как выглядит телеведущая. Тина получила массу комплиментов. При этом обычно ее часто критикуют за смелые фото, но на этот раз большинство подписчиков звезды были от нее в восторге. «Когда только увидела фотографию — подумала, Сальма Хаек», «Такие формы есть далеко не у всех», «Пуговки в напряжении, не выдержали», «Какая сочная», «Красота неземная», — прокомментировали пост подписчики.