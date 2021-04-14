Любовались закатом: Виторган запечатлелся с четырехлетним сыном у морского побережья

Ксения Собчак уже второй год счастлива в браке с Константином Богомоловым. При этом она поддерживает связь с экс-избранником Максимом Виторганом. Они вместе растят сына Платона, которому уже четыре года. Однако бывшие супруги стараются видеться только по праздникам. Ребенок проводит время с каждым из родителей по очереди. Зато мальчик в два раза чаще ездит на море, так как отдыхает сначала с мамой, а потом с папой.

Как известно, Виторган строит отношения с молодой актрисой Нино Нинидзе. У нее тоже есть сын от первого брака. Пара не так давно отдыхала в Африке, а также они побывали на Мальдивах и в Сочи. Каждый раз артист брал с собой наследника. 14 апреля он опубликовал красочный кадр, сделанный на побережье в лучах заката. Максим показывал вдаль, словно объясняя что-то сыну. При этом малыш стоял рядом с ним.

«Дурака никогда не раздражает, когда с ним говорят, как с дураком. Ничто не нарушает его внутренней гармонии. Дурак знает свое место в этой связке. Он верит всему, как дурак. Он понимает все что ему говорят. И даже, если вдруг слышит какие-то отдельные незнакомые слова, он знает, что он и не должен их понимать. Это правильно. Главное, чтобы он понимал мысль, посыл собеседника. Он обязательно должен быть понятен дураку. Чтобы дураку не пришлось задавать вопросы. Дурак вопросы не любит», — написал актер.

Поклонники оценили философские высказывания Виторгана. Многие также отметили, что наследник Собчак подрос. Фанаты сравнили кадр с одной из ключевых сцен в мультфильме «Король лев». «Все в точку, браво», «Платону так повезло», «Прекрасно написано!», «Мальчик ваше отражение», «Это сильный кадр», «Король и его львенок», — прокомментировали пост подписчики.

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