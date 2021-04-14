Дома ждет жена: сразу после похорон деда принц Гарри вернется в США

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. До своего 100-летия он не дожил всего два месяца. На похороны деда из США приехал принц Гарри, а беременная Меган Маркл с сыном Арчи остались дома. Ранее сообщалось, что экс-актриса прислушалась к советам врача и поэтому не поехала в Великобританию, однако все оказалось не так. Daily Mail писал, что герцогиня просто не захотела всеобщего внимания.

Похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля. К церемонии прощания, которая пройдет в часовне Святого Георгия, будут допущены всего 30 человек. Такие ограничения введены из-за пандемии коронавируса. Для всех остальных Букингемский дворец организует прямую трансляцию, которая начнется в 15:00 по времени Лондона. Как пишет Page Six, сразу после этого Гарри вылетит обратно в Лос-Анджелес. Он не хочет оставлять беременную Маркл надолго одну.

больше по теме Стало известно, с кем из родственников встретился принц Гарри в Лондоне в первую очередь На днях герцог Сассекский прилетел на родину.

Напомним, что герцоги Сассекские ждут появления на свет второго ребенка в начале лета. В интервью Опре Уинфри они признались, что это будет девочка.

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