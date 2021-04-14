Меган Маркл призналась, из-за чего на самом деле не поехала на похороны принца Филиппа

Муж Елизаветы II, принц Филипп, умер 9 апреля, не дожив до своего 100-летия два месяца. Похороны его состоятся 17 апреля в часовне Святого Георгия. На церемонию прощания будут допущены всего 30 человек, самые близкие. Такие ограничения связаны с пандемией коронавируса. Для всех остальных будет организована прямая трансляция. Прибыл в Лондон и принц Гарри. Пока он находится на карантине, но уже 17-го числа сможет присоединиться к траурной процессии, но только в случае отрицательного теста на СoViD-19. Меган Маркл же осталась в Монтесито. Изначально таблоиды писали о том, что экс-актриса, которая беременна вторым ребенком, прислушалась к рекомендациям врача, однако, на самом деле, все не так.

Как пишет Daily Mail, Меган не захотела лететь в Великобританию из-за того, что «не хочет оказаться в центре внимания». Именно такую версию она рассказала своим друзьям.

больше по теме Проблемные соседи: дома рядом с особняком Меган Маркл и принца Гарри выставляют на продажу Летом прошлого года герцоги Сассекские поселились в Монтесито.

Напомним, ранее стало известно, что Елизавета II после смерти мужа уже приступила к работе. Пока королева, которой через неделю исполнится 95 лет, не планирует покидать свой трон.

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