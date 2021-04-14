«Скорее бы это все закончилось»: Ягудин и Тотьмянина вспомнили свою свадьбу

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина рассказали новые подробности своей свадьбы, которая состоялась в Красноярске в 2016 году. В свежем интервью женщина поделилась, что в то время, после рождения двух дочек, ее часто одолевали вопросами о браке — окружающим казалось, что известный фигурист может неожиданно бросить возлюбленную и уйти к другой. В итоге эти разговоры просто надоели. Однако она никогда не мечтала о свадьбе и не знала что это такое.

Мужчина рассказал, что предложил пожениться во время совместной автограф-сессии, но Татьяна ответила ему, что можно дальше жить и без брака, если он захочет. Пара решила разобраться с этим оперативно и выбрала Красноярск, так как там у них намечался свободный день в плотном графике выступлений, да и был друг, который мог все организовать.

Правда, намеченный молодыми день 22 февраля оказался предпраздничным, и местные ЗАГСы не работали, но с разрешения губернатора для известной пары открыли один. Перед церемонией бракосочетания фигуристы поспали всего пару часов. А когда явились на нее их ждал сюрприз — вместо одного друга Ягудина на торжество явилось сорок человек. Нелюбящая такие праздники Тотьмянина даже захотела отменить все в последний момент и сбежать.

«В течение всей церемонии я говорила Леше: «Скорее бы это все закончилось». Они ведь еще и музыкантов пригласили, которые, конечно же, стали играть марш Мендельсона, — цитирует Татьяну издание 7days. — Я спрашиваю: «А что, нам еще и танцевать перед всеми надо?» Мы же не знали, как там все на свадьбах устроено. Ни Леша, ни я никогда не были на свадьбах, тем более собственных».

Вспоминая тот день, фигуристка выразила надежду, что ей никогда больше не придется такое повторить. Ягудин добавил, что у него были такие же чувства — он тоже хотел, чтобы свадьба побыстрее закончилась.

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