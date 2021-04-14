«Внучки – это счастье»: Михаил Боярский разместил архивный кадр с дочками сына

Снимок был сделан примерно десять лет назад.

«Главный мушкетер страны» актер Михаил Боярский в Instagram разместил фотографию со своими внучками Екатериной и Александрой. Это дети его сына Сергея. Снимок был сделан примерно десять лет назад. Надо признать, что внучки у Михаила Боярского невероятные красавицы.

«Внучки — это счастье», — кратко подписал он раритетную архивную фотографию. «Самый лучший дедушка», «Какое счастье и радость. Долгих лет жизни вам», «Какие они у вас красавицы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в этом году старшей внучке Михаила Боярского Екатерине исполнится уже 23 года, младшей Саше в мае будет 13 лет. Добавим, что у Михаила Боярского, кроме двух внучек, есть еще и два внука. Это дети его единственной дочери Елизаветы. Андрею в апреле исполнилось уже девять лет, а самому маленькому члену звездной семьи Григорию в декабре будут отмечать три годика.

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